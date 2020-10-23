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Конкурс на рисунок для дома у фонтана объявили в Калининграде

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В Калининграде запустили голосование по выбору рисунка для дома, расположенного у музыкального фонтана. Его проводит Фонд капитального ремонта. Изображение появится на торце здания на Ленинском проспекте.

Как говорится в сообщении в Instagram Фонда, всего представлено 19 идей рисунков. Жители предлагают украсить дом изображением звездного неба, русалок и нимф Балтики, моря, океана и современной каллиграфией. Также среди образов встречаются изображения Иммануила Канта.

Свои варианты представил и Калининградский музей изобразительных искусств, который находится по соседству с украшаемым домом. Среди идей музея — различные картины, фотографии и иллюстрации к произведениями из собрания музея.

Пять работ, которые наберут наибольшее количество голосов, оценит профессиональное сообщество. Речь идет об экспертах в области архитектуры, дизайна и урбанистики. А итоги конкурса подведут 25 октября.

Как пишет Калининград.Ru, части рисунка будут наноситься на фиброцементные плиты. Изображение соберут строители в процессе отделки стены дома. В фонде полагают, что декоративный элемент сохранится в своем первоначальном виде в течение 100 лет.

Проект светомузыкального фонтана реализуется без использования бюджетных средств за счет инвесторов. В музыкальном режиме фонтан сможет обеспечивать синхронную работу водных струй и подсветки в такт звуковому сопровождению. Кроме того, объект будет антивандальным, а все коммуникации, включая светильники, закроют решетчатым настилом.

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