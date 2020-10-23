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Двух погибли нашли в сгоревшем доме в Якутии

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Следователи начали проверку по факту обнаружения двух погибших человек при ликвидации пожара в Якутии. Специалисты устанавливают личности жертв возгорания.

Пожар произошел в садово-огородническом товариществе «Геолог» в Ленске. В ходе локализации горения пожарные обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъяты предметы, имеющие значение для установления причин пожара. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Чите в результате пожара в одноэтажном четырехквартирном доме погибли две женщины и мужчина. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

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