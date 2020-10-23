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Ставропольские кинотеатры возобновляют работу

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В Ставропольском крае спустя полгода откроются кинозалы. Разрешение на возобновление работы подписал губернатор Владимир Владимиров.

Он внес изменения в постановление о комплексе ограничительных мероприятий на территории края. Из него исключили запрет на работу кинотеатров, кинозалов и концертных залов.

Однако кинозалы могут открыться только при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, зрительные залы должны быть заполнены наполовину. Перед каждым сеансом их обязаны дезинфицировать. Все сотрудники пройдут обследование на коронавирус, пишет NewsTracker.

12 октября сообщалось, что власти Ставропольского края не исключают закрытия торговых центров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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