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Власти Ставрополя обсуждают вопрос закрытия торговых центров

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Власти Ставрополя не исключают закрытия торговых центров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Вопрос обсуждался на совещании с участием представителей мэрии, крупных торговых сетей и торгово-развлекательных комплексов. Главной темой совещания стало усиление мер профилактики коронавируса.

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Как сообщил представитель регионального Роспотребнадзора, на Ставрополье уже более 17 тыс. человек заражены COVID-19. Ежедневный прирост составляет 3–4%. Часто люди заражаются во время походов по магазинам и в общественном транспорте.

Власти высказались за усиление мер профилактики заражений. Так, сотрудникам необходимо измерять температуру, контактные поверхности – обрабатывать, обеззараживать воздух, информировать посетителей и работников о важности дезинфекции и соблюдения масочного режима.

В случае если торговые центры не будут соблюдать меры безопасности, встанет вопрос о приостановке их деятельности, пишет NewsTracker.

За последние 24 часа в Ставропольском крае выявили 156 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период коронавирусом заразились 17904 человека, умерли 352 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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