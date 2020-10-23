Захарова обвинила Twitter и Facebook в открытой цензуре

Россия наблюдает открытую цензуру со стороны социальных сетей Twitter и Facebook. Об этом в пятницу, 23 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления по видеосвязи на Пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС.

«Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты», — сказала она.

Захарова указала, что одной из угроз в цифровой сфере является монополизация онлайн-пространства, доминирование западных, в частности, американских, корпораций и отсутствие транспарентности и общепринятых правил.

«Мы видим и «охоту на ведьм», когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют российскими ботами и троллями, лишают возможности озвучивать свое мнение. Это очень опасная тенденция», — добавила официальный представитель МИД РФ.

20 октября Facebook удалил аккаунт депутата украинской рады Андрея Деркача. Минфин США назвал политика активным российским агентом, сообщают СМИ. Против депутата ввели санкции за попытки вмешаться в выборы президента Штатов.

Сама социальная сеть отрицает это, ссылаясь на то, что аккаунт удален за нарушение ее политики.

Twitter же ввел ряд ограничений перед выборами в США. Соцсеть запретила заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.