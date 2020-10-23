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Прокуратура Москвы проверит жалобу мальчика на избиение отчимом

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Столичная прокуратура начала проверку по факту рассказа 7-летнего мальчика о том, что его бьет отчим. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Она отметила, что сотрудниками образовательного учреждения в Марьиной Роще у мальчика были обнаружены ссадины и гематомы. Ребенок рассказал, что эти травмы ему нанес сожитель матери.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Останкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, проверены жилищные условия ребенка, дана оценка полноте и своевременности действий должностных лиц уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — сказала Нефедова «РИА Новости».

19 октября в Москве задержали опекуна четырехлетней девочки по подозрению в ее истязании. По данным следствия, сотрудники детского сада обнаружили на теле ребенка множественные ссадины. Девочка рассказала, что телесные повреждения ей причинил один из родителей.

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