В Москве задержали опекуна по подозрению в истязании ребенка

В столице задержан опекун четырехлетней девочки по подозрению в ее истязании. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

По данным следствия, 16 октября сотрудники детского сада в Москве обнаружили на теле четырехлетней девочки множественные ссадины. Ребенок рассказал, что телесные повреждения ей причинил один из родителей.



Девочка помещена в одну из городских больниц для проведения медицинского обследования. Следователи планируют навестить ребенка и поговорить с ней.

«Следствием установлено, что девочка находилась в семье под опекой. В настоящее время мужчина, в семье которого находился ребенок, задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Расследование продолжается.

Ранее в понедельник сообщалось, что полицейские задержали в Москве сиделку по подозрению в истязаниях 90-летней подопечной. Было установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала пенсионерку, которая находилась в беспомощном состоянии из-за болезни.