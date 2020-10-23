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Более 600 тыс. детей сделали прививки от гриппа в Московской области

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Более 600 тыс. детей прошли вакцинацию против гриппа в Московской области. План на сезон выполнен на 57%.

Прививки делают не только школьникам, но и дети младше семи лет, а также студентам. В общей сложности в 2020 году вакцинацию должны пройти более 1 млн детей. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Сделать прививку можно в поликлинике, а также в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Перед вакцинацией врачи осматривают детей. Прививку делают при отсутствии противопоказаний.

Всего в Московской области вакцинацию прошли почти 2 млн человек. Это около 45% от всего плана.

Ранее сообщалось, что в Магадане прививочная кампания против гриппа выполнена почти на 60%. Прививки сделали почти 35 тыс. человек.

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