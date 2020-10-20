План по вакцинации в Магадане выполнили почти на 60%

В Магадане продолжается прививочная кампания. Вакцину от гриппа получили почти 35 тыс. человек, около 12 тыс. из них — дети до 17 лет. Выполнено порядка 59% плана, отметили в пресс-службе мэрии.

Вакцинация стартовала 1 сентября. Прививку от гриппа можно сделать по месту жительства в детских и взрослых поликлиниках, также по месту работы, в детских дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, в средних специальных и высших учебных заведениях. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

В сентябре Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ, представив пять правил для сохранения здоровья в период пандемии.