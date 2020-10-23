Парк противопожарной техники пополнили в ЕАО
В Еврейской автономной области обновили парк противопожарной техники подведомственных учреждений областного управления лесами. Об этом ИА EAOMedia сообщили в правительстве региона.
По словам начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Олега Майзика, снегоболотоход и бульдозер поступили в регион впервые. Техника поможет в работе лесных пожарных.
Общая стоимость закупки составила 13 млн рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».
В 2020 году в рамках этого же проекта лесохозяйственный комплекс региона уже получил технику и оснащение пожарных на сумму 21 млн рублей.