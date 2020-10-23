Геологи юниорной компании завершили первый полевой сезон на Колыме

В Магаданской области региональная юниорная геологоразведческая компания завершила летний полевой сезон. Общий ресурсный потенциал изученных участков оценивается до 8,9 млн т меди.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства региона, геологи отработали 60% территории на трех участках Приохотской перспективной площади в Ольском городском округе. В ближайшее время пробы будут переданы в Магаданский филиал Росгеологии для проведения химико-аналитических работ.

Министр природных ресурсов и экологии Олег Косолапов рассказал, что всего было проведено семь вертолетных рейсов. На участках работали 38 специалистов: к выполнению были привлечены Карамкенская геолого-физическая экспедиция, ученые из Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института и Уральского горно-геологического университета.

«Предварительные результаты обнадеживающие — даже с поверхности есть образцы с промышленным содержанием меди, которые позволят, если прогноз подтвердится, планировать на территории региона развитие медно-перерабатывающей отрасли», — заявил Косолапов.

По его словам, по результатам комплексного изучения территории можно будет говорить о привлечении инвесторов и новых преференций со стороны федеральных властей. По поручению губернатора региона Сергея Носова работы ускорят и после исследований начнется бурение на самых перспективных точках.

Юниорная геологоразведческая компания была создана в 2018 году по поручению главы области. Она имеет десять лицензий на проведение работ на общей площади в 1 тыс. кв. км. Эти территории, по оценкам экспертов, могут содержать порядка 25 млн т меди.