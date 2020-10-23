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В Москве у памятника Кириллу и Мефодию нашли тело экскурсовода

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В столичном Ильинском сквере возле памятника Кириллу и Мефодию обнаружили тело женщины-экскурсовода. Об этом в пятницу, 23 октября, агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступила информация о том, что в Ильинском сквере у памятника Кириллу и Мефодию обнаружено тело женщины. Было установлено, что она работала экскурсоводом.

«Следов насильственной смерти на теле не выявили. Предварительно, у гражданки отказало сердце», — сказал источник.

Он уточнил, что точную причину смерти установят после проведения необходимой экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 октября сообщалось, что в столичном сквере нашли труп мужчины. Других подробностей не сообщалось. Было возбуждено уголовное дело.

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