В Москве у памятника Кириллу и Мефодию нашли тело экскурсовода

В столичном Ильинском сквере возле памятника Кириллу и Мефодию обнаружили тело женщины-экскурсовода. Об этом в пятницу, 23 октября, агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступила информация о том, что в Ильинском сквере у памятника Кириллу и Мефодию обнаружено тело женщины. Было установлено, что она работала экскурсоводом.

«Следов насильственной смерти на теле не выявили. Предварительно, у гражданки отказало сердце», — сказал источник.

Он уточнил, что точную причину смерти установят после проведения необходимой экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 октября сообщалось, что в столичном сквере нашли труп мужчины. Других подробностей не сообщалось. Было возбуждено уголовное дело.