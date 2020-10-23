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Си Цзиньпин пообещал «сокрушительный удар» за попытки расколоть КНР

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Китай не позволит никому бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть страну, иначе в ответ на такое будет нанесен «сокрушительный удар». Об этом 23 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины. В случае возникновения такой ситуации, китайский народ нанесет сокрушительный удар», — приводит «РИА Новости» слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что Китай проводит оборонительную военную политику и Пекин никогда не стремился к господству, а напротив решительно выступал против великодержавности.

Ранее в этот же день Си Цзиньпин сообщил, что для социализма с китайской спецификой государству необходимо «продвигать развитие страны и безопасность, процветание Китая и военную мощь», пишет «Газета.ру».

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что КНР создает для Соединенных Штатов больше внешнеполитических и иных проблем, чем Россия.

В конце мая правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге и не вмешиваться во внутренние дела КНР.

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