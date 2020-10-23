Власти Москвы сообщили о достаточном запасе препаратов для лечения COVID-19

В Москве создан достаточный запас препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

«Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме, и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача», — отметили в департаменте.

Там добавили, что в учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии. В частности, это азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир и другие лекарства с международными непатентованными наименованиями.

В департаменте напомнили, что заниматься самолечением недопустимо. В случае симптомов заболевания необходимо вызвать врача.

Ранее в пятницу сообщалось, что депутаты от ЛДПР предложили ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

18 октября Минздрав сообщал об отсутствии дефицита противовирусных препаратов в России. За наличием лекарств следят с помощью маркировки. По данным ведомства, в регионах достаточное количество медикаментов.