Система выявления COVID-19 по кашлю может появиться в аэропортах России

Система оценки наличия COVID-19 по кашлю может появиться в аэропортах России. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости» в рамках московского международного форума «Открытые инновации».

«Сейчас есть только два таких решения. В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания. Мы надеемся, что она тоже достаточно быстро, в течение нескольких месяцев свое решение на рынок выведет. Сейчас идет обсуждение с «Аэрофлотом» о начале тестирования решения в одном из аэропортов», — рассказал Песков.

Кроме того, по его словам, компании Национальной технологической инициативы (НТИ) в пандемию представили и другие инновационные разработки.

«Мы сделали огромный шаг вперед в появлении действительно персональной медицины, медицины, которая настроена на конкретного человека», — полагает спецпредставитель президента.

Тестирование системы «Живое дыхание» начнется в ближайшее время в Забайкальском крае, отметил он.

Помимо этого, четыре компании, входящие в систему НТИ, разработали систему быстрых тестов.

«Есть электронный стетоскоп, дополненный искусственным интеллектом, который позволяет в домашних условиях прослушать легкие и оценить наличие патологических звуков — хрипов, свистов — без похода к врачу. Есть роботы-дезинфекторы. Много решений, которые успешно используются именно сейчас, их несколько десятков», — пояснил Песков. Он добавил, что работа над ними началась задолго до пандемии, но они стали крайне востребованы в условиях, когда устаревшие технологии оказались не у дел.

В августе портфельная компания РОСНАНО «Крокус Наноэлектроника» объявила о выпуске чипов энергонезависимой резистивной памяти, созданных на базе технологического процесса 55 нм ULP (Ultra Low Power). Дальнейшие работы будут проводиться в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами компании. Основная цель сотрудничества — интеграция российских чипов памяти в инновационные продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники: системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую технику.