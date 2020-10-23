Байден заявил о намерении заставить Китай «играть по правилам»

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах намерен добиться от Китая соблюдения международных норм. Об этом он заявил в ходе теледебатов со своим соперником от Республиканской партии, действующим президентом страны Дональдом Трампом в Нэшвилле в четверг, 22 октября.

Как пишет WBTV, Байден заявил, что намерен заставить Китай «играть по международным правилам», в отличие от того, что сделал его соперник. Кандидат от демократов подчеркнул, что политика Трампа стала причиной того, что дефицит в торговле с Китаем только вырос, а не уменьшился.

Кроме того, Джозеф Байден заявил, что его администрация не допустит, чтобы желающая иметь бизнес в КНР компания вынуждена была поступаться своей интеллектуальной собственностью и иметь партнера в Китае, который бы владел 51% акций предприятия.

Он также напомнил, что в то время, когда был вице-президентом США, встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер тогда заявил, что страна создает зону идентификации полетов в Южно-Китайском море и там нельзя будет совершать полеты.

«Я ответил, что мы можем там летать, и только что там совершили полеты бомбардировщики В-52 и В-1. Они должны играть по правилам, а что делает он (Дональд Трамп. — Ред.)? Он обнимается с лидером Северной Кореи, с председателем КНР и с Путиным и с другими и тычет пальцем в наших друзей, наших союзников», — заключил Байден.

Предвыборные дебаты проходили на сцене Университета Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).

Трамп вышел на сцену без маски, Байден при выходе на сцену снял с лица черную защитную маску и помахал рукой своим сторонникам в зале. Оба сразу заняли места за трибунами.

Участникам заранее предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.