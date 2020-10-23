Нурмагомедов заявил о желании быть строгим отцом

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о намерении стать строгим отцом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Спортсмен отметил, что с его возможностями детей ограничить в чем-либо будет сложно, поэтому, по его словам, их необходимо воспитывать в жестких рамках.

«Пока я не осознал, какой я отец, потому что все трое моих детей еще маленькие. Но я хотел бы стать строгим отцом. Как правило, когда родители строгие, то результат лучше. Нельзя их баловать», — сказал Нурмагомедов.

В ночь на субботу, 24 октября, состоится поединок Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Встреча на «Бойцовском острове» станет главным событием турнира UFC 254. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.