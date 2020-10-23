Пеле исполнилось 80 лет

Один из лучших футболистов в истории футбола, трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970) Пеле празднует свое 80-летие. За сборную Бразилии Пеле провел 91 матч и забил 77 мячей. По количеству голов Пеле до сих пор является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Почти всю клубную карьеру король футбола провел в «Сантосе». В составе этого клуба он дважды побеждал в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном Кубке. Статистика Пеле впечатляет всех любителей футбола: 504 гола в 496 играх.