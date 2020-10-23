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Хирурги извлекли из трахеи ребенка прожившую в ней больше года пиявку

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Врачи в Китае извлекли из трахеи пятилетнего мальчика огромную пиявку. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила газета The Daily Mail.

По информации издания, мальчик жаловался на боли в горле и трудности с дыханием. Родители пытались вылечить сына самостоятельно, но их попытки были безуспешными. Тогда они обратились к специалистам.

В ходе осмотра врач обнаружил в трахее ребенка живую пиявку. 16 октября в ходе операции хирурги удалили ее из горла мальчика при помощи специальной трубки. Как отметили специалисты, паразит вырос в длину с ладонь взрослого человека. Предполагается, что в организм он мог попасть с загрязненной водой, отмечает телеканал «360».

В конце сентября в Московской области врачи больницы имени Розанова спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил 21 магнит.

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