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Трамп пообещал появление вакцины от коронавируса в течение нескольких недель

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США объявят о готовности вакцины от коронавируса в течение нескольких недель. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в четверг, 22 октября.

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«У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена [среди американцев]», — заявил американский лидер в ходе транслировавшихся телеканалом NBC дебатов с кандидатом от демократов на пост президента США Джо Байденом.

Трамп напомнил, что вопросами распространения вакцины в США занимается министерство обороны.

Ведущая дебатов корреспондент телеканала NBC попросила президента пояснить, почему занимающиеся вопросами разработки вакцины чиновники заявляют о том, что американцы получат ее не раньше 2021 года.

«Нет, я думаю, что мои сроки более точные. Я не знаю, рассчитывают ли они на военнослужащих [в деле распространения вакцины] так, как я», — ответил Трамп.

По его словам, военные «очень легко» смогут распространить вакцину среди американцев.

«Мы рассчитываем на 100 млн доз, как только мы получим вакцину», — добавил президент США.

Ранее в сентябре Трамп заявил, что американские власти могут начать распространение среди населения вакцины от COVID-19 уже в октябре.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

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