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Певица Юлия Чичерина получила паспорт ДНР

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Российская певица Юлия Чичерина стала гражданкой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 22 октября, сообщил журналист Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Он опубликовал фотографию, на которой артистка запечатлена с паспортом в руке рядом с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Чичерина получила паспорт гражданина ДНР», — говорится в подписи к снимку.

Позднее эту информацию подтвердил представитель певицы.

«Юлия сегодня действительно получила паспорт ДНР», — приводит его слова РБК.

После начала военного конфликта на юго-востоке Украины Юлия Чичерина неоднократно выступала на концертах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также приезжала туда с гуманитарной помощью.

2 октября сообщалось, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.

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