Прямой эфир

Эксперты оценили падение «серых» зарплат в 1,3 трлн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более трети россиян в период пандемии заявили о снижении своих заработков. Об этом «Известиям» сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец.

По ее оценке, снижение серых зарплат составило порядка 10%. Эксперт уточнила, что доля теневого бизнеса оценивается в 12,7% ВВП, то есть речь может идти о том, что граждане недополучили в конвертах порядка 1,3 трлн рублей.

«В недвижимости, торговле, как правило, оставили официально минимальную зарплату, а всё, что свыше, традиционно выплачивали по «серым» схемам, отменили. Как показали различные опросы общественного мнения, примерно в половине компаний малого и среднего бизнеса не вернули работникам их потерянный теневой заработок. Даже в тех отраслях, где началось восстановление», — отметила Людмила Иванова-Швец.

В январе-августе 2020 года средняя номинальная «получка» выросла в годовом выражении на 5,6% и составила почти 47,7 тыс. рублей, сообщал ранее Росстат. Данные официальной статистики отражают в основном положение дел в госсекторе и крупном бизнесе, полагают эксперты. При этом компании из секторов экономики, в которых традиционно распространены «серые» схемы, не только в большей степени пострадали от ограничительных мер, принятых в разгар пандемии, но сокращали выплаты работникам.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не вышли из тени: зарплаты снизились на 10% из-за сжатия «серых» схем

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020