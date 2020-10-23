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Объем кредитов россиян превысил 19 трлн рублей

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Объем кредитов, предоставленных физлицам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019 года на 2,2 трлн рублей, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия».

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По информации, представленной на сайте регулятора, объемы кредитного портфеля физлиц активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. В ЦБ отмечают, что ипотека остается ключевым драйвером роста розничного портфеля банков.

По оценкам экспертов кредитного бюро «Эквифакс» и СРО «НАПКА», сейчас на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долгов против прошлогодних — 1,5. По данным компаний, к началу сентября этого года общий размер долгового портфеля россиян достиг 10,8 трлн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,2 трлн, или 12,5% больше. За год количество активных контрактов россиян с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) составило 80,1 млн, что на 3,8 млн больше, чем годом ранее.

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 отметили, что кризис не оказал значительного влияния на показатели кредитного портфеля и платежную дисциплину. В 10 крупных МФО рассказали: количество займов находится на уровне прошлого года, а у некоторых оно снизилось. Игроки рынка отмечают улучшение своих портфелей за счет изменения настроек скоринга.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё в заём, всё в семью: кредитный портфель россиян превысил 19 трлн

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