Коммунальную аварию в Архангельске будут ликвидировать три дня

В Архангельске на перекрёстке Троицкого проспекта и Воскресенской улицы частично перекрыли движение на три дня.

Причиной этому стала авария на сетях водоснабжения. Асфальт там уже начал приваливаться, а одиннадцать домов в самом центре города остались без воды. Как отмечает ИА FlashNord, ограничения будут действовать до 25 октября.

Ранее деревянный мост обрушился в Архангельской области во время проезда грузовика. Жители поселка Плесо остались без транспортного сообщения. Грузовик упал в воду вместе с переправой.