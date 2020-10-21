Мост провалился под весом грузовика в Архангельской области

Деревянный мост обрушился в Архангельской области во время проезда грузовика. Жители поселка остались без транспортного сообщения.

Инцидент произошел в Шенкурском районе. Деревянный мост через реку Суланду обрушился, когда по нему ехала фура с древесиной. Грузовик рухнул в воду вместе с конструкцией моста. Об этом пишет ИА FlashNord. Переправа была единственным путем к соседним населенным пунктам, школе и детскому саду для жителей поселка Плесо.

Местные жители уточнили, что перед мостом стоял знак, запрещающий въезд транспортных средств тяжелее 5 т. При этом еще весной переправа продержалась во время наводнения.

15 октября сообщалось о повреждении моста на Алтае. Переправа через реку Чуйка не выдержала вес грузовика. Масса транспортного средства превышала 12 т, в то время как на мосту действовало ограничение 8 т.