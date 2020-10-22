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Почти 100 классов в школах Нижнего Тагила ушли на карантин

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По данным на 22 октября, в Нижнем Тагиле на карантин по COVID-19 закрыто 62 класса в 25 школах. По причине ОРВИ или гриппа на карантин отправлены 33 класса в 16 школах.

Из-за выявленных случаев коронавируса закрыто 14 групп в 13 детских садах. Также в городе на карантине по ОРВИ и гриппу закрыты 48 групп в 38 дошкольных учреждениях. Детский сад 170 закрыт на несколько дней в связи с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по причине повышенного уровня заболеваемости ОРВИ, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

В России запущена новая платформа (https://uchitel.club) «Просвещение. Поддержка», которая станет частью экосистемы «Просвещения» и поможет решить наиболее актуальные запросы учителей, школьников и родителей. На ресурсе разместят в том числе видеоролики и подкасты, которые должны помочь детям разобрать «непростые вопросы в доступной и понятной манере».

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