В мае международное сообщество отметило 75-летие Победы над нацизмом, 24 октября отмечается 75-летие создания Организации Объединенных Наций. События, не просто стоящие близко во времени, но и тесно связанные друг с другом. Эта связь четко запечатлена в словах, с которых начинается устав ООН: мы, народы планеты, создаем Организацию Объединенных Наций, «преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе…»

К сожалению, мир и поныне не свободен от вооруженных конфликтов. Тем не менее свою главную задачу, ради решения которой Организация Объединенных Наций создавалась, она выполняет. Три четверти века человечество не знает войны, сопоставимой с теми двумя самыми смертоносными в истории, которые пришлись на первую половину ХХ века. Выступая на юбилейной сессии ООН, президент России Владимир Путин особо подчеркнул этот момент. «При всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигах, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов», — сказал он. Устав организации, подчеркнул президент, остается главным источником международного права. Тем самым российский лидер подвел итог 75-летней деятельности ООН, и итог этот наша страна, стоявшая у истоков основания организации, оценивает позитивно.

В юбилейный год принято не только бросать взгляд в прошлое, но и вглядываться в настоящее и будущее. Отдавая должное сделанному, мы вместе с тем в полной мере отдаем себе отчет в том, что ООН нуждается в совершенствовании. Когда организация создавалась, в нее вошло 51 государство, сейчас — 193, и они очень разные. Изменились и другие составляющие жизни человечества — технологические, производственные, социальные, культурные, духовные, экологические. Возникли новые центры экономической, политической и военной мощи. Мир становится всё более сложным, многомерным, многополярным. ООН просто обязана адаптироваться к новым реалиям, и непримиримых противников ее реформирования в международном сообществе нет. Но вот что касается характера, содержания реформ, то здесь консенсус отсутствует. И не похоже, что он в скором времени возникнет.

Позиция России в этом вопросе однозначная и последовательная. Мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными.

В нашей стране хорошо помнят, в каких условиях возникла организация, во имя каких целей она создавалась, какие надежды связывались с ее становлением. А потому для нас в корне неприемлемы любые новации, если они сопряжены с риском ослабления роли ООН как гаранта мира и безопасности. Категорически против мы и любых реформ, если они посягают на такие фундаментальные принципы международных отношений, как уважение суверенитета государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самостоятельно определять свою судьбу, урегулирование всех разногласий исключительно политическим путем. Эти принципы доказали свою универсальность и действенность. Их сохранение и утверждение в мировой политике оплачено страданиями, смертями десятков миллионов людей. Отказ от них чреват риском повторения трагедии.

Однако иные государства, политики не считаются с этим, нарушают международное право, вводят санкции в обход Устава ООН, создают структуры, призванные перехватить, «приватизировать» ее полномочия и функции. В основе такой практики лежит стремление правящих кругов ряда государств к мировой гегемонии, получению односторонних выгод. Ничего хорошего она не приносит. Красноречивое тому свидетельство — рост потенциала конфликтности, усиление турбулентности как в мировой политике, так и в мировой экономике, усиливающееся ощущение нестабильности настоящего и непредсказуемости будущего.

Ответственность за такой ход событий нередко возлагается на саму Организацию Объединенных Наций. Она объявляется изжившей себя и потому ненужной. Не могу с этим согласиться. Считаю, что за подобными заявлениями стоит недовольство тех сил, кругов, которые после распада Советского Союза рассчитывали взять ООН под свой контроль, править и организацией, и международным сообществом в целом. Не получилось. Мир стал многополярным, и это его состояние будет только усиливаться. Что объективно повышает роль ООН как инструмента регулирования мирового развития, осуществляемого коллективно, всем миром, с учетом интересов также всех стран, народов и на равноправной основе. В современной сложной обстановке размывание ценностей, принципов, на которых базируется ООН, а тем более попытки ее упразднения сопряжены с риском того, что человечество окажется в состоянии, которое выдающийся английский мыслитель Томас Гоббс назвал войной всех против всех. Понятно, чем это может обернуться в мире, насыщенном ракетно-ядерным оружием.

Таким же риском чреваты предложения о лишении права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оно было закреплено за ними, так как на государства — лидеры антигитлеровской коалиции легла основная тяжесть ответственности за мир и безопасность на планете, устойчивое развитие стран, народов. С тех пор военно-политический баланс принципиально не изменился, упомянутая ответственность, лежащая на постоянных членах Совета Безопасности, сохраняется. И именно она обязывает их к диалогу, достижению консенсуса в критически важных для человечества вопросах.

За 75 лет вето применялось в общей сложности около 250 раз. То есть в среднем менее четырех раз в год. А ведь минувшие три четверти века включают в себя сложнейший, насыщенный жестким противостоянием период холодной войны, корейскую и вьетнамскую войны, распад колониальной системы, который не всегда был мирным, карибский кризис, войну Индии и Пакистана, события на Ближнем Востоке и в Афганистане и т.д. Тем не менее ни один из конфликтов не перерос ни в новую мировую войну, ни в вооруженное противостояние с тяжелейшими последствиями для международного сообщества. Это красноречивое свидетельство того, что право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН работает, способствует урегулированию возникающих кризисных ситуаций, поддержанию мира и безопасности на планете.

В адрес ООН звучит немало критики. В том числе справедливой. Далеко не во всем ее деятельность адекватна вызовам и угрозам, с которыми сталкивается человечество. Но есть и другое. Может быть, то, что я сейчас скажу, кому-то покажется пафосным, но таково мое убеждение. Мир сейчас находится в точке бифуркации, то есть на распутье. Осуществить верный выбор вектора дальнейшего развития, обеспечить уверенное движение по выбранному пути можно только совместными, объединенными усилиями всего человечества. Вполне закономерно, что, выступая 22 октября на Валдайском форуме, глава российского государства подчеркнул: все основные международные институты, и прежде всего ООН, все международные механизмы обеспечения безопасности, включая Совет Безопасности и право вето его постоянных членов, должны быть сохранены. Проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности, с инициативой которого выступил президент России, может дать новый импульс движению в этом направлении.

Уверена, что повышению эффективности работы ООН способствовало бы усиление ее взаимодействия с национальными парламентами и межпарламентскими организациями. Сейчас оно не формализовано, не выстроено в систему, носит эпизодический характер — парламентариев крайне редко можно увидеть на трибуне ООН. Между тем значение представительных выборных органов в мировой политике растет. Полагаю, ООН, ее профильным структурам следует осуществить шаги в направлении развития взаимодействия с органами власти, избираемой народом и ближе всего к нему стоящей. Уверена, они найдут позитивный отклик в парламентском сообществе. Мы, парламентарии России, открыты к такому сотрудничеству.

Автор — председатель Совета Федерации

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