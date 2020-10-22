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Приморье получит 1,2 млрд рублей на завершение строительства 11 домов

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Приморский край получит из федерального бюджета 1,2 млрд рублей для завершения строительства 11 многоквартирных жилых домов, в том числе долгостроев «Снеговой пади». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Как обозначил Мишустин на заседании кабмина, средства поступят в течение месяца. Финансирование позволит завершить строительство не менее 100 тыс. кв. м жилья, пишет ИА PrimaMedia.

По данным агентства, порядка 10 тыс. жителей региона относятся к категории обманутых дольщиков. В 2019 году Минфин России выделил Приморью 1 млрд рублей для решения проблемы. На них построили 28 тыс. кв. м жилья. Квартиры получили 800 семей.

В конце сентября Верховный суд России принял решение о том, что обманутые дольщики в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта имеют право получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом.

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