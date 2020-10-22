Восточную эстакаду в Калининграде не успевают открыть в срок

Подрядчик не успеет открыть движение по Восточной эстакаде Калининграда к 1 ноября. Об этом заявила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

«До сих пор не завершены процедуры по изъятию одного земельного участка у собственника. Это тормозит ввод объекта. Техническая готовность составляет 80%», — сказала Кукушкина.

Не исключено, что завершить работы успеют до конца года. Всё зависит от решения суда по делу о сносе дома на пути Восточной эстакады. Проект предусматривал демонтаж пяти жилых зданий и изъятие нескольких десятков участков. Вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов сообщил, что в 2021 году власти рассчитывают начать проектирование третьей части Восточной эстакады до улицы Дзержинского, передает «Калининград.Ru».

Ранее сообщалось, что в Калининграде в рамках строительства новой трассы возведут мост через реку Преголя. Он соединит Северный и Южный обходы города. Новая четырехполосная трасса протяженностью 8 км начнется на дороге Калининград–Балтийск в микрорайоне имени Космодемьянского. Для соединения с новым участком Приморского кольца обустроят транспортную развязку в форме клеверного листа, а далее трасса пойдет в сторону поселка Прегольского и пересечет реку.