В подвале госпиталя в Барнауле скопились тела умерших пациентов

В Барнауле в подвале больницы № 12, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, скопились тела умерших пациентов — они находятся там из-за нехватки патологоанатомов. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в минздраве Алтайского края.

Ранее в четверг в соцсетях появилось видео, как в подвале клиники лежит множество черных мешков, в которых, как сказал автор ролика, находятся трупы умерших пациентов.

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию, заявив, что из-за возросшей нагрузки не хватает патологоанатомов и камер для хранения тел. Поэтому была оборудована отдельная комната, в которой поддерживают необходимую температуру, передает «Интерфакс».

Заведующий патологоанатомическим отделением 11-й больницы Владимир Климачев, в свою очередь, отметил, что родственники не всегда успевают забрать тела умерших пациентов день в день.

«Для того чтобы хоть сколько-то сократить очередность патологоанатомических вскрытий, мы делаем всё возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс», — сказал он в видеообращении, опубликованном на странице минздрава в Instagram.

16 октября сообщалось, что в больнице Таганрога тела умерших от COVID-19 пациентов не вывозили из отделения почти два дня. Тогда начальник пресс-службы администрации города Елизавета Куповых объяснила, что такая ситуация возникла из-за большой нагрузки на врачей.

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