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Забота без доказательств: опекунов предложили избавить от медосмтора

Юристы предупреждают, что упрощать процедуру нельзя ради блага подопечных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Забота без доказательств: опекунов предложили избавить от медосмтора
2020-10-22 17:49:31">
2020-10-22 17:49:31
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В Минздраве предлагают освободить опекунов совершеннолетних граждан от лишней бумажной волокиты. В ведомстве сочли ненужным прохождение медосмотра для тех, кто проживают со своими подопечным более десяти лет. Экспертное сообщество изменения приветствует, одобряют инициативу и в Госдуме. А вот юристы выражают категорическое несогласие: реализация инициативы министерства может развязать руки недобросовестным родственникам пожилых людей, предупреждают в АЮР.

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Все круги освидетельствования

Минздрав разработал изменения в правила подбора, учета и подготовки граждан, пожелавших стать опекунами или попечителями совершеннолетних. Согласно ему, ведомство предлагает отменить обязательный медосмотр для россиян, которые проживают с потенциальным подопечным десять и более лет.

— В Министерство здравоохранения РФ поступают жалобы от граждан, которые, длительно проживая с несовершеннолетними подопечными, вынуждены по достижении ими совершеннолетия проходить медицинское освидетельствование вне зависимости от состояния своего здоровья, — отмечается в пояснительной записке к опубликованному ведомством проекту документа.

Такая практика действительно доставляет опекунам много проблем, подтвердила в беседе с «Известиями» председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко.

— Говоря простым языком, когда моему ребенку исполняется 18 лет, я снова должна доказывать, что я хорошая мать и соответствую требованиям. При этом сам медосмотр достаточно детальный и пройти его — довольно трудоемкая задача. А что, если я заболею, например, и какой-то врач не поставит свою подпись? — рассуждает она.

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Медицинское освидетельствование, которое сейчас по действующим нормам должны проходить потенциальные опекуны и попечители совершеннолетних граждан, включает десять пунктов. Среди них — осмотр терапевтом, инфекционистом, фтизиатром. А также — тесты на сифилис, ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит B и C, флюорография, заключение психиатра и нарколога.

— Практика применения данной нормы показала, что требование о прохождении медицинского освидетельствования в отношении лиц, которые длительно проживают с подопечным, в настоящее время не является необходимым с учетом современных достижений медицины, — пишет Минздрав в пояснительной записке к проекту.

Не надо упрощать

В Государственной думе предложенные Минздравом изменения одобряют.

— Десять лет — достаточно долгий срок для того, чтобы понимать, что потенциальный опекун заботится о подопечном. Как правило, это близкие, родные люди, и заставлять их лишний раз доказывать это, я считаю, неправильно. Семьи должны оставаться вместе, — пояснила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В России есть институт поддержки инвалидов и пожилых людей, отметила она. Если опекуну понадобится помощь, он может обратиться за ней к государству или в НКО.

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А вот юристы с видят в инициативе угрозу для людей, попавших под опеку.

— Считаем необходимым выразить несогласие с проектом, так как со стороны родственников в этом случае возможна недобросовестность, — заявила член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер, не раз работавшая с вопросами опеки. — Например, внук, страдающий алкоголизмом или наркоманией, либо болеющий гепатитом или сифилисом, оформляет родственную опеку над бабушкой. Возможно и наоборот: бабушка, имеющая не учтенное психиатрическое заболевание, которого не было десятью годами раньше, берет опеку над внуком.

Сдача анализов и обход специалистов по списку не настолько длительны по времени и сложны по содержанию, как полагают медицинские чиновники, считает юрист.

Кроме того, добавила Эттлер, обычно поликлиники идут навстречу опекунам также, как и усыновителям, проходящим аналогичные обследования.

— Некоторые анализы крови, например, берутся сразу, в один прием. На практике подобная медкомиссия может занять не более двух-трех недель "под ключ", но это обследование позволит отсеять потенциально опасных для подопечного родственных опекунов, — отметила юрист.

По ее мнению, медицинская комиссия как этап оформления опеки (в том числе, и родственной) — это обязательная процедура, которая в интересах опекаемых ни в коем случае не должна упрощаться.

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Если изменения будут приняты и вступят в силу, оформление опекунства для родственников существенно упростится. Согласно нынешним правилам, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, а также попечители, которые живут с подопечным не менее десяти лет, предоставляют всего несколько документов. Кроме медицинского освидетельствования и соответствующего заявления об опеке, понадобится только подтверждение родства или свидетельство о браке.

На данный момент проект Министерства здравоохранения об отмене медосмтора для некоторых опекунов и попечителей находится в стадии обсуждения.

"Известия" направили в Минздрав и Минтруд запросы относительно числа опекунов и попечителей совершеннолетних граждан в России, а также спросили, обсуждали ли ведомства изменения друг с другом. Оба министерства не успели предоставить оперативный ответ.

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