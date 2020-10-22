В Снежинске коронавирусом заразились 170 сотрудников ядерного центра

В Челябинской области от коронавирусной инфекции лечатся 170 сотрудников Снежинского федерального ядерного центра. Всего с начала эпидемии вирусом заразились 217 работников, 47 из которых уже выздоровели. В пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ охарактеризовали ситуацию как сложную.

По словам начальника отдела охраны труда предприятия Николая Хохлова, сейчас Центр гигиены и эпидемиологии перестал выдавать постановления на изоляцию контактных по работе.

«Они отрабатывают только семейные очаги. В настоящий момент готовится письмо на имя руководителей подразделений предприятия», — рассказал сайту «Первый областной» Николай Хохлов.

Как стало известно 18 октября, заслуженный врач, почетный гражданин Челябинска Николай Тарасов скончался от COVID-19. Благодаря ему в городе появилась Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования, которую он возглавлял в течение 20 лет. Именно Тарасов провел первые эндоскопические операции в области урологии.