В Челябинске от COVID-19 умер заслуженный врач-уролог Николай Тарасов

Заслуженный врач, почетный гражданин Челябинска Николай Тарасов скончался от COVID-19. Об этом говорится 18 октября в сообщении на сайте городской администрации.

«Всю свою жизнь Николай Иванович посвятил медицине и науке. Благодаря ему в Челябинске появляется Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования, которую он возглавляет в течение 20 лет», — отметили власти города.

Тарасов — ученый, врач, уролог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Туркменской ССР, заслуженный деятель науки РФ. Именно Тарасов провел первые эндоскопические операции в области урологии.

Администрация Челябинска и управление здравоохранения выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Тарасова.