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Фабио Капелло оценил дебютную игру Миранчука в «Аталанте»

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Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился впечатлениями от первой игры полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

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«Вчера он сыграл несколько минут за «Аталанту», реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы. Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды, он очень счастлив за Алексея», — приводит в четверг, 22 октября, его слова «Спорт Экспресс».

Миранчук забил гол во время матча против датского «Мидтьюлланна». Встреча прошла в датском Хернинге на стадионе «МСХ Арена» и закончилась со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба. Мячи забили Дуван Сапата (26-я минута), Алехандро Гомес (36), Луис Муриэль (42) и Миранчук (89). Российский полузащитник появился на поле на 80-й минуте, заменив Сапату.

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» 4 сентября объявил о переходе в его состав игрока московского «Локомотива» Миранчука. В составе «железнодорожников» он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом России сезона-2017/18, трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).

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