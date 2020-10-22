Фабио Капелло оценил дебютную игру Миранчука в «Аталанте»

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился впечатлениями от первой игры полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

«Вчера он сыграл несколько минут за «Аталанту», реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы. Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды, он очень счастлив за Алексея», — приводит в четверг, 22 октября, его слова «Спорт Экспресс».

Миранчук забил гол во время матча против датского «Мидтьюлланна». Встреча прошла в датском Хернинге на стадионе «МСХ Арена» и закончилась со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба. Мячи забили Дуван Сапата (26-я минута), Алехандро Гомес (36), Луис Муриэль (42) и Миранчук (89). Российский полузащитник появился на поле на 80-й минуте, заменив Сапату.

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» 4 сентября объявил о переходе в его состав игрока московского «Локомотива» Миранчука. В составе «железнодорожников» он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом России сезона-2017/18, трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).