Переживших осаду Севастополя приравняют к ветеранам

Депутаты Государственной думы в первом чтении поддержали законопроект о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента в четверг, 22 октября.

Лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», в случае принятия документа будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны и получат гарантии социальной защиты, установленные для ветеранов.

Им, в частности, гарантируют социальную защиту в виде бесплатного жилья, ежемесячных денежных выплат.

По состоянию на март, на этот статус в Севастополе претендовали 1217 человек. Тогда же президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.