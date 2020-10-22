В подвале госпиталя в Барнауле скопились тела умерших пациентов

Очевидцы засняли на видео скопление тел умерших пациентов в подвале одной из барнаульских больниц. Ролик появился в соцсетях в четверг, 22 октября. На его кадрах запечатлено множество черных мешков, лежащих в подвале клиники, в которых, по словам автора ролика, находятся трупы умерших пациентов.

В минздраве Алтайского края после появления видео поспешили объяснить ситуацию. Согласно заявлению ведомства, госпиталь для коронавирусных больных, созданный при больнице, изначально был рассчитан на 360 коек. Однако из-за роста заболеваемости его коечный фонд пришлось увеличить до 600 мест, пишет «Газета.ру».

При этом в медучреждении из-за возросшей нагрузки на патологоанатомов, которые в 100% случаев обязаны проводить вскрытие, возникла очередь при проведении аутопсий, так как специалистов не хватает. В связи с этим образовался и дефицит камер для хранения тел.

Для этого в подвале учреждения была оборудована отдельная комната, в которой поддерживают температуру, необходимую для хранения трупов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление ведомства.

В свою очередь, заведующий патологоанатомическим отделением 11-й больницы Барнаула Владимир Климачев заявил, что родственники не всегда успевают забрать тела умерших пациентов день в день. Медик заявил, что патологоанатомическая служба учреждения делает всё возможное, чтобы ускорить процесс.

На прошлой неделе в одной из больниц Таганрога тела умерших от COVID-19 пациентов не вывозили из отделения почти два дня. Начальник пресс-службы администрации города Елизавета Куповых объяснила, что такая ситуация возникла из-за большой нагрузки на медицинский персонал.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Алтайском крае вывялено 17 306 случаев COVID-19, в том числе 203 за последние сутки. Скончался 291 человек, выздоровели 16 110 пациентов.

В России с начала распространения инфекции подтверждено 1 463 306 случаев коронавируса. Летальных исходов насчитывается 25 242, выздоровели 1 107 988 человек.

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