Контроль за соблюдением масочного режима усилили в Пскове

В Псковском районе усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Решение принял оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет Псковская лента новостей со ссылкой на районную администрацию, мобильные группы будут проводить рейды на всех маршрутах автобусов. В составы групп войдут представители администрации и сотрудники полиции.

В региональном комитете по здравоохранению 22 октября сообщили, что сейчас в Псковской области коронавирусом болеют 992 человека. Из них госпитализированы 228, 704 находятся на амбулаторном лечении.