Прямой эфир

Контроль за соблюдением масочного режима усилили в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковском районе усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Решение принял оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет Псковская лента новостей со ссылкой на районную администрацию, мобильные группы будут проводить рейды на всех маршрутах автобусов. В составы групп войдут представители администрации и сотрудники полиции.

В региональном комитете по здравоохранению 22 октября сообщили, что сейчас в Псковской области коронавирусом болеют 992 человека. Из них госпитализированы 228, 704 находятся на амбулаторном лечении.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020