В Москве на 13% снизилось число автомобильных аварий с пострадавшими

В Москве за девять месяцев 2020 года на 13,3% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 22 октября сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

«С начала года количество аварий, в которых погибли и пострадали люди, снизилось на 13,3%. Количество погибших в таких авариях уменьшилось почти на 17%, а пострадавших — на 16%», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость за рулем.

19 октября сообщалось, что в Москве с января по сентябрь 2020 года на 25% увеличилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве считают, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха таксистов, из-за чего они ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения.