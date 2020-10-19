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В Москве на 25% выросло число погибших в ДТП с участием такси

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В Москве с января по сентябрь 2020 года на 25% увеличилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси по сравнению с прошлым годом. Об этом 19 октября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

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«В этом году в авариях с автомобилями такси погибли 45 человек. За каждой этой цифрой стоит жизнь конкретного человека», — отмечается в сообщении.

В ведомстве считают, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха таксистов, из-за чего они ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения.

7 октября сообщалось, что диспетчерские службы такси начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему.

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