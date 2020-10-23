Вспышка с тыла: как улица встречает вторую волну

Мир стоит на пороге нового локдауна — вторая волна пандемии неожиданно оказалась мощнее и активнее первой, надежды на формирование коллективного иммунитета и постепенное ослабление вируса тают на глазах. Первые пострадавшие постепенно уходят на карантин, несмотря на недовольство уставших от длительных ограничений граждан. Как уличные художники пытаются повлиять на упрямых и поддержать отчаявшихся — в фотогалерее «Известий»