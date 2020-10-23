Вспышка с тыла: как улица встречает вторую волну

Мир стоит на пороге нового локдауна — вторая волна пандемии неожиданно оказалась мощнее и активнее первой, надежды на формирование коллективного иммунитета и постепенное ослабление вируса тают на глазах. Первые пострадавшие постепенно уходят на карантин, несмотря на недовольство уставших от длительных ограничений граждан. Как уличные художники пытаются повлиять на упрямых и поддержать отчаявшихся — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Самый популярный персонаж стрит-арта в Бразилии — президент Жаир Болсонару, который долго отрицал серьезность нового заболевания, называя его легким гриппом, выступал против жестких карантинных мер, а после заражения призвал народ смириться и принять возможную смерть как превратность судьбы. «На чьей стороне ты?» — интересуется у прохожих автор произведения, изобразивший противоборство медиков и тандема президента с коронавирусом
На весь экран
Фото: REUTERS/Sergio Moraes
Последовавшая за этим коронавирусная катастрофа пошатнула позиции национального лидера, что тут же выразилось в народном творчестве. Во время телеобращения президента, призывавшего прекратить всемирную истерию, бразильцы в знак протеста высовывались из окон, кричали и гремели кухонной посудой
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Основным мотивом в творчестве российских уличных художников стала поддержка медиков в их нелегкой борьбе. Такое произведение появилось на улице Кирова в Красногорске, рядом с городской больницей № 1
На весь экран
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
К Международному дню медицинской сестры немного преобразилась стена одного из домов в Одинцово
На весь экран
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Художник и граффити-райтер Миша Most выразил свое отношение к пандемии на стене дизайн-завода «Флакон»
На весь экран
Фото: Global Look Press/imago-images.de
Краснодарский художник Евгений Аморфис визуально выразил народную благодарность врачам за самоотверженную работу в разгар пандемии
На весь экран
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Индонезийцев призывают быть более бдительными, так как в стране обнаружили измененный штамм коронавируса, который является более заразным. По словам местных ученых, ситуация в стране вышла из-под контроля
На весь экран
Фото: REUTERS/Adnan Abidi TPX IMAGES
Гражданам Индии приходится постоянно напоминать о необходимости соблюдения масочного режима — страна находится на втором месте в мире после США по числу зараженных
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Уличные художники чем могут помогают властям в борьбе с распространением вируса, продолжая работать даже во время карантина
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Индийские медики, через которых прошло уже почти 7 млн больных, предстают в уличном творчестве в виде отважных бойцов и народных героев
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В Бангладеш, где также распространен мутировавший, особенно заразный тип вируса, врачи уже заявили о создании вакцины от нового штамма. Жителей призывают сберечь себя до момента завершения клинических испытаний
На весь экран
Фото: Global Look Press/Zou Zhen
Медики стали главными героями запущенного в Торонто проекта StART Frontline, в рамках которого 23 уличных художника создали 15 граффити в честь борцов с COVID-19
На весь экран
Фото: Global Look Press/Maule/Fotogramma
В Ломбардии, ставшей эпицентром распространения коронавируса в первую волну, снова зафиксирован резкий рост заражений. Граффити — напоминание о первых страшных месяцах борьбы с новой болезнью и необходимости позаботиться о себе
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.