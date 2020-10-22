Производителей экологически чистых продуктов поддержат в Башкирии

В Башкирии производители экологически чистых органических продуктов сельского хозяйства получат поддержку от государства. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты госсобрания республики.

Глава Госсовета Колнстантин Толкачев обратил внимание на то, что на федеральном уровне запрещено применять агрохимикаты, антибиотики, методы генной инженерии. Также в России используется особая маркировка органических продуктов, что делает дороже процесс производства такой продукции и поднимает цену при реализации.

Для того чтобы снизить конечную стоимость и вовлечь большее число предприятий в производство органически чистых продуктов, необходимы меры государственной поддержки. Тем более, речь идет о здоровье населения, отметил Толкачев, чьи слова приводит ИА «МедиаКорСеть».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в этом году в республике собрали более 4 млн т зерна, что на четверть больше показателя 2019 года. Он поставил цель в 2021 году собрать 5 млн т зерна.

В начале октября стало известно, что власти Башкирии направят на развитие сельского хозяйства в течение пяти лет 52,7 млрд рублей.