Способ сохранения рыбы в реке Дон обсудили в Ростовской области

Согласование дноуглубительных работ поможет сохранить рыбу в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания. В настоящее время есть угроза полной и безвозвратной утраты акватории нижнего течения реки Дон.

Закрепление на федеральном уровне необходимости получения разрешения на дноуглубительные работы поможет свести вред водоемам до минимума, передает RostovGazeta. С соответствующим предложением депутаты региона обратятся в правительство РФ, Совет Федерации и Государственную думу.

Ремонтно-маточное стадо леща планируют создать в Ростовской области, сообщили ранее в пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства. В планах — зарыбление водохранилищ Ростовской области рыбой крупной навески и разведение новых для области видов, например пиленгаса.