Сложно сказать о современной России, но в Советском Союзе 1960–1980 годов не было человека, который не знал бы о Чиполлино, мальчике-луковке, борющемся за справедливость. По сути, имя Чиполлино стало нарицательным. Сегодня, в день столетия его создателя, уместно вспомнить, кем был Джанни Родари, что еще написал и почему сказка «Приключения Чиполлино» до сих пор популярна, остра и актуальна.

Для моего поколения — людей в районе пятидесяти лет — само созвучие «Джанни Родари» напоминает о чем-то волшебном, нездешнем и в то же время близком, почти родном. Ну да, Джанни Родари — это в каком-то смысле синоним детства. И, быть может, не столько из-за сказки про Чиполлино, сколько благодаря замечательному фильму «Волшебный голос Джельсомино», вышедшему в конце 1970-х. Джельсомино в нем сыграл обжигающе рыжий Сергей Крупенников (Дениска Кораблев из уморительной короткометражки «Где это видано, где это слыхано»).

Несколько раз в последнее время я встречал в средствах массовой информации утверждение: Джанни Родари не знали даже на его родине, в Италии, зато всячески насаждали в СССР, потому что он был коммунистом.

Вряд ли это утверждение справедливо: международную Премию имени Ханса Кристиана Андерсена, своего рода «Нобель» для литераторов, пишущих для детей, абы кому не присуждают. Произведения Родари входят в школьную программу в Италии. Но тем не менее в СССР он был очень, небывало популярен.

По его произведениям снимали художественные и мультипликационные фильмы, книги выходили чуть ли не ежегодно, ставились спектакли, Карен Хачатурян написал балет, есть даже опера по роману «Торт в небе». Родари часто приезжал в СССР, снялся в роли сказочника в советском фильме, и сказочника необычного — современного, в костюме, при галстуке, но очень обаятельного.

Кем же он был? Биография его непростая, как и непрост был прошлый век в Европе.

Родился в 1920 году в коммуне Оменье на севере Италии. Родители были торговцами. Отец умер, когда будущему писателю не исполнилось и десяти лет. С отрочества он увлекался чтением философских и политических произведений — обстановка в Италии этому способствовала.

В юности Джанни много где учился, сменил несколько профессий. Чуть не стал католическим священником; был бродячим музыкантом, гувернером, учителем. О своем учительском опыте, не очень, впрочем, удачном, он позже много раз вспоминал.

Родари рос в Италии Муссолини, и потому не вызывает удивления то, что в 17 лет он вступил в фашистскую организацию «Итальянская ликторская молодежь». Рвался на войну (к счастью, по состоянию здоровья не был призван), в 1941-м стал членом Национальной фашистской партии.

Отрезвление пришло с оккупацией Северной Италии нацистами и заключением младшего брата Чезаре в концлагерь. Родари вступил в движение Сопротивления и вскоре стал коммунистом.

Работал журналистом в главном партийном органе — газете «Унита», где ему «доверили писать для детей». В 1950-м по поручению партии возглавил новый детский журнал «Пионер» (Il Pioniere). Буквально на следующий год увидела свет объемистая сказка «Приключения Чиполлино», не случайно автор сначала назвал ее романом.

Через несколько лет вышла повесть «Джельсомино в Стране лжецов», потом еще много произведений, в том числе и для взрослых. Но главным остается сказка о Чиполлино. Может быть, ей уготовано бессмертие.

Задумка поистине гениальна: создать государство овощей, ягод, фруктов, где одни — аристократы, другие — их прислужники, а третьи — угнетаемая чернь. Любой садовод, огородник расскажет, что в мире растений происходит постоянная и ожесточенная борьба. Эту борьбу и взял за основу Джанни Родари.

Но читаешь все-таки не задумку. Конечно, не знающим итальянского сложно судить, как написан «Чиполлино», но в переводе на русский это произведение очень живое, яркое, задиристое, музыкальное. Быть может, потому, что переводчице Злате Потаповой помогал обладающий тонким, а по мнению некоторых — уникальным, слухом на слово Самуил Маршак.

Родари писал своего «Чиполлино» в тот довольно короткий момент, когда Италия стояла на развилке — пойти по пути социализма или капитализма. Коммунисты были сильны: занимали министерские посты, побеждали на региональных выборах. Казалось, еще один толчок, одно верное слово, сильный образ, и Италия станет социалистической. Быть может, эта мысль и владела автором во время работы.

Сегодня часто выступают против тенденциозности в литературе. Она дескать показывает действительность однобоко, все происходящее играет на руку решившему выразить свои взгляды автору, такие произведения изобилуют натяжками, подтасовками. Да, это верно. Но в то же время автор не может быть абсолютно объективным, не может равно сочувствовать всем персонажам.

Родари был сказочником-партийцем. Во всех его произведениях, какие мне довелось читать, партийность соблюдена намного сильнее, чем у советских писателей. В отличие от них он успешно создавал социалистические утопии. Быть может, в капиталистической Италии сделать это было легче?

Сегодня «Приключения Чиполлино» видятся произведением не столько антикапиталистическим, сколько антигосударственным. История показала, что цивилизация не сумела создать справедливого государства — везде возникают свои аристократии или элиты, которые стремятся жить лучше остальных. Везде можно найти историю бедняги Тыквы, чей домик хотят разрушить сильные мира сего.

А Чиполлино наверняка снова станет именем нарицательным — подобных «луковок» в реальной и виртуальной жизни становится все больше и больше. Ну и принцев Лимонов, а тем более синьоров Помидоров тоже.

Автор — писатель, лауреат литературной премии «Ясная поляна»

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