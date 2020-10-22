Систему искусственного оснежения устанавливают в Кировске

В Кировске начали устанавливать систему искусственного оснежения. Она предназначена для школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Система позволит подготовить горнолыжные склоны к использованию при наступлении устойчивых отрицательных температур. Кроме того, она поможет восстановить снежный покров, который был нарушен при эксплуатации трасс.

Под оснежение попадет около 46,3 тыс. кв. м трасс. Их будут освещать 190 прожекторов. Работами занимается компания из Екатеринбурга — ООО «Сноупром».

Как рассказали ИА «Би-порт» в региональном комитете по туризму, проект реализуется за счет средств из федерального бюджета, которые были выделены Ростуризмом в рамках развития туристического кластера «Хибины».