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Пассажиров без масок с 26 октября могут не пустить в петербургский транспорт

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Пассажирам без масок и перчаток с 26 октября могут отказать в проезде в общественном транспорте и такси Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по транспорту в четверг, 22 октября.

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По данным телеканала, ведется работа по внесению изменений в нормативные документы для уточнения правил использования средств индивидуальной защиты. Водители и кондукторы автобусов, трамваев и троллейбусов, как и водители такси, также обязаны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что с понедельника увеличится количество рейдов: сотрудники полиции будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте и такси.

На сегодняшний день общий пассажиропоток в Северной столице уменьшился на 0,7% по сравнению с прошлой неделей и составил 77% от показателей аналогичного периода 2019 года.

По данным петербургского оперштаба на 22 октября, за последние сутки в городе подтверждено 697 новых случаев коронавируса, умерли 349 пациентов.

Ранее, 19 октября, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что время работы ресторанов в городе планируется ограничить до 23:00. Дату введения ограничений он не назвал. По его словам, остающиеся дома без развлечений поддерживают врачей, работающих с COVID-пациентами.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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