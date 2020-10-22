Шесть степных пожаров произошло в Оренбуржье за сутки

Шесть степных пожаров зафиксировано в Оренбургской области за прошедшие сутки. Огонь охватил площадь 172 га.

Наиболее крупное возгорание произошло в Новоорском районе. Пожар произошел на площади 150 га вблизи плотины, зафиксировано горение сухостоя. Кроме того, в Оренбургском районе произошел лесной пожар площадью 0,12 га. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируют в Орске, Оренбурге, Акбулакском, Беляевском, Илекском и Новоорском районах.

Всего с начала 2020 года в регионе произошло около 1,4 тыс. степных пожаров общей площадью более 44,3 тыс. га. 193 лесных пожара охватили территорию площадью 3,4 тыс. га.