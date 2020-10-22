Власти поселка в Карелии заплатят за увечья ребенка

Прокуратура Лоухского района Карелии подала иск в суд с требованием признать вину районных чиновников в том, что несовершеннолетний ребенок получил увечья, гуляя на детской площадке. С них требуют взыскать компенсацию за причиненный физический и моральный вред.

Как уточняет ИА «Карелinform», инцидент произошел летом в поселке городского типа Лоухи. Девочка гуляла на детской площадке, потом решила пролезть под забором, но ей на голову упала железная труба. В результате ребенок получил телесные повреждения.

Во время расследования прокуроры установили, что несчастный случай произошел из-за халатного отношения местной администрации к выполнению своих обязанностей. Чиньовники должны, в том числе, контролировать состояние детских площадок и мест, где играют маленькие дети.

11 сентября сообщалось, что на детской площадке в Нижнем Новгороде рухнули качели с двумя маленькими детьми. СКР проводит расследование.