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Власти поселка в Карелии заплатят за увечья ребенка

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Прокуратура Лоухского района Карелии подала иск в суд с требованием признать вину районных чиновников в том, что несовершеннолетний ребенок получил увечья, гуляя на детской площадке. С них требуют взыскать компенсацию за причиненный физический и моральный вред.

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Как уточняет ИА «Карелinform», инцидент произошел летом в поселке городского типа Лоухи. Девочка гуляла на детской площадке, потом решила пролезть под забором, но ей на голову упала железная труба. В результате ребенок получил телесные повреждения.

Во время расследования прокуроры установили, что несчастный случай произошел из-за халатного отношения местной администрации к выполнению своих обязанностей. Чиньовники должны, в том числе, контролировать состояние детских площадок и мест, где играют маленькие дети.

11 сентября сообщалось, что на детской площадке в Нижнем Новгороде рухнули качели с двумя маленькими детьми. СКР проводит расследование.

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