Сыктывкар начали готовить к ледоставу

В Сыктывкаре началась подготовка к ледоставу. Городское управление ЖКХ ищет подрядчика, который будет следить за состоянием пешеходных мостков через реку Вычегда.

Стоимость контракта — 1,026 млн рублей. Мостки должны установить в течение 10 дней. Компания должна будет следить за их состоянием до начала ледохода.

В районе Местечка Алешино планируется обустроить деревянные мостки шириной более 1 м с ограждениями и перилами. Здесь также установят щиты со спасательными кругами и со спасательными концами «Александрова», пишет ИА «Комиинформ».

20 октября сообщалось, что власти Сыктывкара намерены направить 3,8 млн рублей на обустройство ледовых переправ.