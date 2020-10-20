На обустройство ледовых переправ в Сыктывкаре направят 3,8 млн рублей

Власти Сыктывкара направят 3,8 млн рублей на обустройство ледовых переправ. Соответствующие планы внесены в программу «Городское хозяйство» на 2020 год.

В соответствии с документом на содержание сезонных объектов из республиканского бюджета будет выделено 602 тыс. рублей. Остальная необходимая сумма поступит из городского бюджета. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Кроме того, оборудование и содержание понтонных переправ обойдутся муниципальной казне в 4,5 млн рублей.

В администрации также представили новое судно «Каймак-10». Его планируют задействовать для обеспечения транспортом жителей заречных поселков в период ледостава и половодья. Стоимость судна составляет 4,5 млн рублей.