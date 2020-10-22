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Ученые выявили у россиян зимнюю пищевую зависимость

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Ученые доказали, что зимой россияне наиболее подвержены пищевой зависимости. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале European Eating Disorders Review.

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Специалисты обнаружили, что чаще всего нарушение пищевых привычек, которое как правило сопряжено с депрессивным настроением, можно наблюдать у молодых людей 17–18 лет. Вместе с тем, причины резкой и неблагоприятной смены рациона пока неизвестны, но ученые связывают это с тем, что в этом возрасте подростки начинают самостоятельную жизнь.

«Мы провели комплексную оценку пищевого поведения, режима сна-бодрствования и самочувствия студентов и школьников, проживающих в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени. Полученные результаты можно экстраполировать на все молодое городское население России», — рассказал «РИА Новости» соавтор исследования научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Михаил Борисенков.

Сезонные изменения пищевой зависимости и влияние режима сна и бодрствования свидетельствуют о том, что на функцию нервных центров, регулирующих пищевое поведение человека, оказывает воздействие световой режим. По оценкам ученых, нарушения пищевого поведения снижают продолжительность жизни от трех до 15 лет.

В будущем ученые планируют расширить географию исследования и изучить физиологические и молекулярно-генетические механизмы описанных явлений.

В августе диетолог Маргарита Королева сообщила, что поддержать нервную систему можно при помощи орехов, овощей и салатной зелени.

В июле ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова отметили, что некоторые вкусовые пристрастия могут свидетельствовать о сбоях в работе организма.

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